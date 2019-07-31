Озброєні бандити пограбували ще одного мелітопольського фермера

27 липня у помешкання фермера в селі Долинське Мелітопольського району увірвались шестеро невідомих у масках, озброєні автоматами. Трьох маленьких дітей вони закрили в кімнаті, а чоловіка з дружиною побили. Вони змусили господаря віддати їм понад півмільйона гривень та золоті прикраси. Також вони забрали фермерський позашляховик марки Audi Q7 та зникли. Правоохоронці оголосили на території області план «Перехоплення», особи злочинців встановлюються.
За даним фактом порушено кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст.187 (розбій) та ч.3 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України, повідомили у відділі комунікацій ГУ НРУ у Запорізькій області.
На жаль, подібні нальоти злочинців на фермерів відбувалися і раніше. Зокрема, в Рясному, Ясному, Семенівці та інших населених пунктах під Мелітополем.
«Очевидно, злочинці ведуть спостереження за своїми потенційними жертвами. Тобто, якщо цей хлопець закупівлею зерна займається, всі розуміють, що гроші у нього є. Фермерам варто продати пшеницю або соняшник, або худобу, — бандити тут як тут. А в селі ж — не в місті, тут все на виду, особливо, якщо склади або ферма знаходяться поруч з будинком. Машина поїхала з товаром — всі бачать», — прокоментував ситуацію один з місцевих жителів.
Інформацію про те, що будинки заможних фермерів на Запоріжжі грабували бандити з Херсонської та Дніпропетровської областей, підтвердив Запорізький обласний прокурор Валерій Романов. За його даними, дві банди вже затримано і справи вже передано до суду.
Обласний прокурор вважає, що фермери, почасти, самі винні в тому, що на їх будинки здійснюють напади. Більшу частину грошей вони зберігають в готівці вдома, а не в банках.
– У розвинених країнах всюди безготівкові розрахунки. А у нас бізнес в тіні: податки не платяться і все купується за чорний нал. А організована злочинність не спить. Вони готують злочини, плани розробляють. Друга проблема – відсутність системи сигналізації в селах. Якщо в містах ще встановлюють камери спостереження, то у глибинці цією проблемою ніхто не опікується, – відмітив прокурор. – Заможним фермерам ми давали рекомендацію укласти договір з охоронними підрозділами Нацполіції і встановлювати кнопки безпеки в будинках, забезпечити собі безпеку.
Озброєні бандити пограбували ще одного мелітопольського фермера
27 липня у помешкання фермера в селі Долинське Мелітопольського району увірвались шестеро невідомих у масках, озброєні автоматами. Трьох маленьких дітей вони закрили в кімнаті, а чоловіка з дружиною побили. Вони змусили господаря віддати їм понад півмільйона гривень та золоті прикраси. Також вони забрали фермерський позашляховик марки Audi Q7 та зникли. Правоохоронці оголосили на території області план «Перехоплення», особи злочинців встановлюються.