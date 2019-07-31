Профілактичні бесіди з безпеки для дітей з ДСБ

У рамках Всеукраїнської акції «Безпечне літо» співробітник ювенальної превенції Великобілозерського відділення поліції разом із представниками служби у справах дітей відвідали будинок сімейного типу. Поліцейська розповіла дітям про алгоритм дій у разі, якщо вони або близькі стали жертвою злочину. Інспектор ювенальної превенції нагадала правила поведінки на воді під час купання та на автошляхах. Батькам також було роз’яснено їхні обов’язки щодо належного виховання дітей та відповідальність у разі ухилення від їх виконання.