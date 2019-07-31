Рекорд старожитностей

У Дніпорудному зафіксували два національні рекорди. Перший – найбільша колекція прадавніх кам’яних корит, зібраних в одній локації – 117 штук. Зібрані вони на півдні України, у п’ятьох областях, а зберігаються у Дніпрорудному на території майбутнього Музею степової пластики. Другий рекорд – найвища та найважча піраміда зі старовинних жорен. Скульптуру з 19 старовинних жорен розташували у центрі Дніпрорудного – на вулиці Героїв праці. Важить вона понад сім тонн.
Дипломи, що засвідчують національні рекорди, отримали збирачі цих старожитностей: запорізькі дослідники Ігор Тронь та Іван Панченко.