Спецпідрозділ швидкого реагування

У 2018-му США виділили $4 млн на розвиток підрозділів швидкого реагування ДПСУ у Маріуполі та Бердянську. Їх створили після захоплення українських катерів та моряків біля Керченської протоки. Підготовка водолазів, створення підрозділів швидкого реагування та модернізація кораблів – такий план мінімум для регіонального управління морської охорони Держприкордонслужби на найближчі три роки. За цей час українські прикордонники планують багато чого встигнути, а нині вже купують навігаційне обладнання та радари