Убивцям «Сармата» суд подовжив арешт на 60 діб

О третій годині ранку 30 липня Бердянський міськрайонний суд виніс рішення після 17-годинного засідання у справі щодо вбивства громадського активіста та ветерана АТО Віталія Олешка “Сармата».
Він був активістом та ветераном бойових дій на Донбасі, учасником “Самооборони Бердянська” під час Революції Гідності. У травні 2014 року, ставши добровольцем, записався до складу підрозділу “Шторм” батальйону “Донбас”, воював за визволення окупованих територій України.
Суд над вбивцями Віталія Олешка розпочався у Бердянському міськрайонному суді у понеділок, 29 липня. На початку засідання двоє з трьох суддів взяли самовідвід. Після усіх судових перипетій, о третій годині ранку, суд задовольнив вимогу обвинувачення та подовжив усім підозрюваним у справі арешт у якості запобіжного заходу строком на 60 діб. Десятеро підозрюваних будуть відбувати арешт у СІЗО, а Євген Бродський залишиться під домашнім арештом. Захист підозрюваних має право оскаржити рішення суду протягом п’яти діб з моменту оголошення рішення.
Нагадаємо, Віталія Олешка застрелили з мисливської рушниці у дворі його будинку-готелю 31 липня 2018 року в Бердянську. Того ж дня поліцейські затримали чотирьох підозрюваних у вбивстві активіста – Артема Матюшина, Олександра Обухова, Максима Владимиренкова і Миколу Ломаку. 3 серпня вони були заарештовані. 14 вересня у Запорізькій області було затримано ще одного підозрюваного в організації вбивства Олешка – Михайла Сигиду, а 17 грудня в міжнародному аеропорту «Харків» правоохоронці затримали шостого підозрюваного. 7 лютого 2019 року у Львові поліція затримала Віктора Власюка за підозрою в організації вбивства. Поліція відпрацьовує кілька версій вбивства, зокрема з політичних мотивів, на побутовому ґрунті або через бізнес-конфлікт. Слідчі виділили в окреме кримінальне провадження розслідування щодо замовників вбивства. 1 липня було завершено розслідування щодо 11 підозрюваних у вбивстві Олешка.
У вбивстві підозрюють колишніх членів батальйону “Торнадо”, мешканців Дніпра, теж учасників АТО. Вони входили до складу злочинного угруповання із Дніпра. Обвинувальний акт щодо ймовірних виконавців та організаторів після завершення слідства скерували до суду.
Убивцям «Сармата» суд подовжив арешт на 60 діб
О третій годині ранку 30 липня Бердянський міськрайонний суд виніс рішення після 17-годинного засідання у справі щодо вбивства громадського активіста та ветерана АТО Віталія Олешка “Сармата».