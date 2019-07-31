Україна відзначить День незалежності в новому форматі

Замість традиційного параду центральною вулицею столиці йтиме марш Гідності, повідомив на брифінгу у вівторок глава Офісу Президента країни Андрій Богдан.
«Цей захід в європейському стилі має закласти основу нової традиції вшанування тих, ким пишається Україна», — сказав Богдан.
Планується, що по Хрещатику пройдуть представники різних родів військ Збройних сил України, ветерани, медики, вчителі, дипломати і спортсмени. У марші візьме участь і президент Володимир Зеленський, і керівництво держави. Передбачається, що свято завершиться грандіозним концертом.
У Запоріжжі також 24 серпня проведуть ходу до Дня Незалежності. Захід ініціює Запорізьке обласне об’єднання ВУТ «Просвіта» ім. Т.Г. Шевченка. Збір учасників на бульварі Шевченка 24 серпня о 9.00. Запорізький марш Гідності йтиме проспектом Соборним до Майдану Героїв. Учасникам пропонують взяти з собою державну символіку.