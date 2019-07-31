У Запорізькій обласній бібліотеці для юнацтва відбулась інтерактивна лекція «Українська мова на лінгвістичній мапі Європи». Учасниками заходу стали відвідувачі розмовного клубу української мови «КУМ», читачі бібліотеки та активна молодь. Допомагали гостям розібратися зі складними питаннями міжмовних зв’язків двоє професійних філологів: Олена Ольшанська (викладачка й координаторка волонтерського проекту «Безкоштовні курси української мови», бібліотекарка Запорізької обласної бібліотеки для юнацтва) та Богдан Корнелюк (кандидат філологічних наук, доцент кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії, викладач англійської мови).
Захід складався з двох частин: теоретичної та практичної. Після захоплюючої розповіді про історію розвитку української та англійської мов та загалом про взаємозв’язки між європейськими мовами настав час інтелектуальних забавок. Спершу учасники заходу з великим азартом добирали українські відповідники до слів іншомовного походження, потім згадували країну Євросоюзу та її державну мову за прапором.
Українська мова на лінгвістичній мапі Європи
У Запорізькій обласній бібліотеці для юнацтва відбулась інтерактивна лекція «Українська мова на лінгвістичній мапі Європи». Учасниками заходу стали відвідувачі розмовного клубу української мови «КУМ», читачі бібліотеки та активна молодь. Допомагали гостям розібратися зі складними питаннями міжмовних зв’язків двоє професійних філологів: Олена Ольшанська (викладачка й координаторка волонтерського проекту «Безкоштовні курси української мови», бібліотекарка Запорізької обласної бібліотеки для юнацтва) та Богдан Корнелюк (кандидат філологічних наук, доцент кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії, викладач англійської мови).