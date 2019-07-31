Урочистий захід з нагоди присяги 31.07.2019 Кафедра військової підготовки Національний університет «Запорізька політехніка» в черговий раз провела урочистий захід з нагоди присяги студентів. Наразі присягу склали 120 випускників кафедри із 16 факультетів вишу. Поділитися посиланням:Click to share on Facebook(Відкривається у новому вікні)Click to share on Twitter(Відкривається у новому вікні)Click to share on LinkedIn(Відкривається у новому вікні)Click to share on WhatsApp(Відкривається у новому вікні)Click to share on Skype(Відкривається у новому вікні) Культура