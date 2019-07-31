Урочистий захід з нагоди присяги

Урочистий захід з нагоди присяги

Кафедра військової підготовки Національний університет «Запорізька політехніка» в черговий раз провела урочистий захід з нагоди присяги студентів. Наразі присягу склали 120 випускників кафедри із 16 факультетів вишу.

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