Валерій Манько: “Запоріжці збільшили сплату податку на нерухомість на 26 відсотків”

Власники нерухомості у Запорізькій області за перше півріччя направили до місцевих бюджетів 55 мільйонів 752 тисячі гривень податку на нерухоме майно. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, який підкреслив, що порівняно з січнем-червнем минулого року надходження зросли на 11,4 мільйона або на 26 відсотків.
Зокрема, запорізькі підприємства, установи та організації забезпечили до бюджетів громад 44 мільйони, це на 6,6 мільйона або на 17,6 відсотка більше, ніж торік. Від громадян надійшло 11,8 мільйона, що на 4,8 мільйона або на 69 відсотків перевищило рівень минулого року.
Серед територій регіону найбільші суми платежу отримав бюджет м. Запоріжжя – 19 мільйонів 252 тисячі, збільшення до показників 2018 року склало три мільйони. Мелітопольські і веселівські платники спрямували до скарбниць 9 мільйонів, якимівські та приазовські – майже сім мільйонів, вільнянські, запорізькі і новомиколаївські – понад 5,8 мільйона, бердянські та приморські – 5,3 мільйона, василівські і михайлівські – 2,4 мільйона тощо.
Цього року у м. Запоріжжі та області податок на нерухомість сплачують 3996 юридичних та 19716 фізичних осіб.
Податок на нерухоме майно, ставка якого не перевищує 1,5 відсотка від мінімальної зарплати, нараховується на житлову площу, яка перевищує 60 квадратних метрів для квартир, 120 квадратних метрів – для будинків і 180 квадратних метрів – для різних типів нерухомості.
Головне управління ДФС у Запорізькій області