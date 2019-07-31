Великая Знаменка відсвяткувала день села

Велика Знам’янка (К-Дніпровська ОТГ) відсвяткувало свой233-й день народження. Запальні виступи місцевих і запрошених колективів, привітання для довгожителів і молодят, польова кухня, «Богатирські ігри», розваги для дітей – це лишень частина розваг для жителів і гостей Великої Знам’янки, які підготували організатори. Напередодні свята вдалося вирішити складну проблему – запуск 35- кілометрової лінії освітлення в селі, яка була готова ще в минулому році, але не експлуатувалася через постійне затягування процесу прийомки її в експлуатацію з боку місцевого РЕМ. Проблему вдалося вирішити – напередодні свята освітлення запрацювало.