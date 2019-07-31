Запорізький театр ляльок зі статусом академічного 31.07.2019 Статус академічного присвоєний комунальному закладу “Запорізький обласний театр ляльок” наказом Міністерства культури України від 18 липня з нагоди 80-річчя. Театр ляльок у Запоріжжі був заснований 1939 року. Поділитися посиланням:Click to share on Facebook(Відкривається у новому вікні)Click to share on Twitter(Відкривається у новому вікні)Click to share on LinkedIn(Відкривається у новому вікні)Click to share on WhatsApp(Відкривається у новому вікні)Click to share on Skype(Відкривається у новому вікні) Культура