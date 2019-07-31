Запорізький театр ляльок зі статусом академічного

Запорізький театр ляльок зі статусом академічного

Статус академічного присвоєний комунальному закладу “Запорізький обласний театр ляльок” наказом Міністерства культури України від 18 липня з нагоди 80-річчя. Театр ляльок у Запоріжжі був заснований 1939 року.

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