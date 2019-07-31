Заступник голови облради і уповноважений із ґендерних питань у Запорізькій області Владислав Марченко відзначився сексистськими заявами

Навколо заступника голови Запорізької обласної ради Владислава Марченка не вщухають скандали. Спочатку він образив жінок, написавши на своїй сторінці у соцмережі, що всі дівчата, які носіть короткі спідниці, – повії. Згодом взявся і за чоловіків, яких охарактеризував доволі примітивними створіннями, назвавши світлофорами без жовтого кольору, мовляв, для них головне – інстинкти.
Виправдовуючись за свої необачні висловлювання перед журналістами місцевих і центральних ЗМІ, Владислав Марченко також зробив безліч двозначних висловлювань, зокрема: «Я нормально ставлюсь до слабкої половини статі», «Жінка – це дуже складний механізм, я б так сказав, інтелект. Чоловік – це … Я зізнаюся чесно, чоловік – це досить примітивне створіння в цих питання. Якщо говорити алегорією, це світлофор, у якого немає жовтого кольору. Є зелений і червоний». Тобто продовжив ретрансляцію гендерних стереотипів та об’єктивації.
Щойно журналісти оприлюднили такі висловлювання посадовця, до жіночого флешмобу #забулиспитатиумарченка, який було ініційовано внаслідок публікації Марченка у соцмережі, приєдналися й чоловіки.
Окрім публічного засудження поведінки посадовця, громадськість вдалася і до конкретних дій. Так, на адресу голови облради Григорія Самадака було направлено звернення:
«Ми, громадянки й громадяни Запоріжжя та Запорізької області, а також інших областей України, обурені заявами заступника голови Запорізької обласної ради й уповноваженого з питань гендерної рівності Владислава Марченка, котрий на своїй сторінці у Facebook принизив жінок, котрі носять короткі спідниці, назвавши їх повіями. Замість того, аби попросити вибачення за свої необдумані слова, Владислав Марченко у відповідь на обурення жінок запропонував їм зареєструватися «шматком лайна».
Така поведінка є негідною для будь-якої людини, а тим більше, коли це – депутат і уповноважений з питань гендерної рівності. Ця ситуація показала, наскільки людина загалом не розуміється в питаннях дотримання прав людини, поваги до людської гідності і що таке – рівні права і можливості жінок і чоловіків.
Зважаючи на це, вимагаємо:
– припинити повноваження Владислава Марченка як уповноваженої особи (координатора) виконавчого апарату Запорізької обласної ради з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі;
– обрати на цю важливу посаду людину, яка розуміється в питаннях гендерної рівності;
– публічної заяви від міжфракційної депутатської групи «Рівні можливості» про принизливі, дискримінаційні заяви Владислава Марченка.»
Це звернення підписали чимало відомих і авторитетних запоріжців. І збір підписів триває.
У свою чергу, Владислав Марченко заявив, що готовий піти у відставку, якщо це рішення підтримають депутати облради. Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на слова самого Марченка.
«Я за посаду не тримаюсь. Якщо депутати мають кандидатуру, яка більш відповідна або була б більш комфортна для громадськості, то нехай вносять пропозиції і голосують», — сказав він.
Заступник голови облради і уповноважений із ґендерних питань у Запорізькій області Владислав Марченко відзначився сексистськими заявами
Навколо заступника голови Запорізької обласної ради Владислава Марченка не вщухають скандали. Спочатку він образив жінок, написавши на своїй сторінці у соцмережі, що всі дівчата, які носіть короткі спідниці, – повії. Згодом взявся і за чоловіків, яких охарактеризував доволі примітивними створіннями, назвавши світлофорами без жовтого кольору, мовляв, для них головне – інстинкти.