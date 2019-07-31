У господарствах області продовжується збір врожаю озимих, ранніх ярих зернових та зернобобових культур. Як повідомили в Департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації, станом на 26 липня в області обмолочено 786 тис. га ранніх зернових і зернобобових культур (86% до прогнозу), намолочено 2500 тис. тонн зерна нового врожаю.
Середня врожайність на сьогодні складає 31,7 центнера з одного гектара, в тому числі врожайність озимої пшениці – 33,3 ц/га, озимого ячменю – 37,1 ц/га, ярого ячменю – 23,1 ц/га, гороху – 24 центнери з одного гектара. Середня врожайність ранніх зернових та зернобобових культур на звітну дату на 9,2 центнера вище, ніж у минулому році. Нині аграрії Каменсько-Дніпровського, Оріхівського та Розівського районів вже завершили збір врожаю. У цьогорічних жнивах найвагоміший внесок у засіки області зробили аграрії Бердянського району, намолотивши на цю дату 174 тисячі тонн зерна, Мелітопольського – 161 тисячу тонн та Приазовського району – 157 тисяч тонн.
Жнива
У господарствах області продовжується збір врожаю озимих, ранніх ярих зернових та зернобобових культур. Як повідомили в Департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації, станом на 26 липня в області обмолочено 786 тис. га ранніх зернових і зернобобових культур (86% до прогнозу), намолочено 2500 тис. тонн зерна нового врожаю.