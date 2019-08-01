Селищний голова Балабинської селищної ради Запорізького району, президент Запорізької міської федерації боксу Володимир Сосуновський власним прикладом демонструє, що по завершенню спортивної кар’єри, можливо реалізовувати себе і в інших галузях діяльності. Втім при цьому, на будь яких посадах не забуває про свою «першу любов» — спорт. Десять років свого життя займався боксом під керівництвом тренерів Олександра Ярошенка та Віктора Мяснянкіна. Вигравав першість ЦС ФСТ «Україна», потім працював тренером, а 2016 року очолив Запорізьку міську федерацію боксу. Нині, окрім своєї основної діяльності на помаді селищного голови, він опікується популяризацією боксу в районах Запоріжжя і області. Прагне, щоб було якомога більше секцій боксу, аби це було доступно, і щоб не лише юнаки, а й дівчата приходили в цей прекрасний олімпійський вид спорту.