Голова Балабинської селищної ради

Голова Балабинської селищної ради

Селищний голова Балабинської селищної ради Запорізького району, президент Запорізької міської федерації боксу Володимир Сосуновський власним прикладом демонструє, що по завершенню спортивної кар’єри, можливо реалізовувати себе і в інших галузях діяльності. Втім при цьому, на будь яких посадах не забуває про свою «першу любов» — спорт. Десять років свого життя займався боксом під керівництвом тренерів Олександра Ярошенка та Віктора Мяснянкіна. Вигравав першість ЦС ФСТ «Україна», потім працював тренером, а 2016 року очолив Запорізьку міську федерацію боксу. Нині, окрім своєї основної діяльності на помаді селищного голови, він опікується популяризацією боксу в районах Запоріжжя і області. Прагне, щоб було якомога більше секцій боксу, аби це було доступно, і щоб не лише юнаки, а й дівчата приходили в цей прекрасний олімпійський вид спорту.

Суспільство