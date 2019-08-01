На Запоріжжі завдяки легалізованим робочим місцям бюджети додатково отримали майже 7 мільйонів

У результаті детінізації ринку праці запорізькі роботодавці оформили майже чотири тисячі працівників.
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, переважну більшість громадян керівники підприємств офіційно працевлаштували після роз’яснювальної роботи фахівців фіскальної служби, діяльності робочих груп ДФС області та місцевої влади, а також за підсумками податкового контролю.
Цим працівникам виплачено 16 мільйонів 345 тисяч гривень доходів. Додаткові надходження до бюджетів склали 6 мільйонів 783 тисяч, у тому числі 3,6 мільйона гривень єдиного соціального внеску, майже 3 мільйони гривень податку на доходи фізичних осіб та 245 тисяч гривень військового збору.
Керівник фіскального відомства регіону також зазначив, що упродовж цього року 4337 роботодавців подали повідомлення про прийняття на роботу 15036 найманих працівників.
Крім того, фахівці служби провели 51 перевірку підприємств на предмет дотримання законодавства щодо укладання трудових договорів та оформлення найманих осіб. У результаті виявлено 72 неоформлених працівника. Матеріали перевірок направлені до Головного управління Держпраці для вжиття заходів в межах повноважень.
Головне управління ДФС у Запорізькій області