Обличчя безробітного, або хто в Запорізькій області шукає роботу

Ви ніколи не задавались питанням кому більше потрібна робота молоді, чи людям у віці, жінкам або чоловікам, людям, які не мають освіти, або у кого є диплом. Ми спробуємо відповісти на всі ці питання.
Станом на 1 липня 2019 року кількість безробітних у порівнянні з відповідною датою 2018 року, знизилась на 12,1% (на 2,0 тис.) та становила 14,5 тисяч.
Структура зареєстрованих безробітних станом на 1 липня 2019 року.
За статтю: у загальній кількості зареєстрованих безробітних, чоловіки становили – 5,8 тис. осіб (або 40,1%), жінки – 8,7 тис. осіб (або 59,9%).
За віковими групами: 31,0% зареєстрованих безробітних були у віці до 35 років; 28,8% – у віці від 35 до 45 років; 40,2% – у віці понад 45 років.
За освітою: 45,7% зареєстрованих безробітних мали вищу освіту, 43,9% – професійно-технічну, 10,4% – загальну середню освіту.
Розподіл зареєстрованих безробітних,
станом на 1 липня 2019 року
За видами економічної діяльності: серед зареєстрованих безробітних кожний шостий раніше був зайнятий у торгівлі та ремонті; 16,5% – у державному управлінні, обороні, обов’язковому соціальному страхуванні; 15,2% – у переробній промисловості; 11,9% – у сільському, лісовому та рибному господарстві.
За професійними групами: серед зареєстрованих безробітних переважають працівники сфери торгівлі та послуг; законодавці, вищі державні службовці, керівники; представники найпростіших професій; робітники з обслуговування, експлуатації устаткування та машин.
Додатково: за сприяння служби зайнятості протягом січня-червня 2019 року працевлаштовано25,1 тис. громадян
Додаткову інформацію можна отримати:
у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47