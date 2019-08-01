В Офісі Президента погодились з тим, що позачергові місцеві вибори треба проводити після завершення реформи місцевого самоврядування

Керівник Офісу Президента Андрій Богдан під час брифінгу прокоментував можливість проведення позачергових місцевих виборів та їх вплив на реформу місцевого самоврядування. Богдан зазначив, що вибори треба проводити лише після завершення процесу децентралізації.
За його словами, реформа з децентралізації повинна бути завершена, і посилення ролі громад у вирішенні питань власної життєдіяльності ОТГ та малих міст необхідно зберегти.
-Частина виборів у ОТГ відбулася, частина не відбулася. Було б абсолютно логічно закінчити формування ОТГ, – наголосив А.Богдан
Асоціація міст України таку позицію вітає та підтримує.
-На даному етапі дуже важливим є завдання розбудувати в Україні місцеве самоврядування європейського зразка, що має достатньо повноважень та ресурсів для забезпечення комфортного і благополучного життя людей, – зазначив Виконавчий директор Асоціації О.Слобожан.
Реформа місцевого самоврядування, як зазначають в Асоціації міст України, дає важливий інструмент для досягнення цієї мети: передачу на рівень громад фінансів та адміністративних функцій.
Раніше виконавчий директор АМУ Олександр Слобожан наголошував, що проведення місцевих виборів можливо лише за умови завершення реформи місцевого самоврядування та акцентував на необхідності обговорення не децентралізації, а саме реформи місцевого самоврядування.
-Вже досить давно і гостро стоїть питання нестачі субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, які допомагають забезпечувати життєдіяльність громад. Водночас фінансові обов’язки постійно зростають, що значно уповільнює реформу, а також соціально-економічний та інфраструктурний розвиток міст, селищ та сіл. Місцеві ж вибори можуть ще більше зменшити субвенції, які надходять до місцевих бюджетів, – прокоментував О. Слобожан.
Він запевнив, що Асоціація міст України готова до діалогу задля подолання цієї кризи та формування спроможного місцевого самоврядування європейського зразка.
В Офісі Президента погодились з тим, що позачергові місцеві вибори треба проводити після завершення реформи місцевого самоврядування
Керівник Офісу Президента Андрій Богдан під час брифінгу прокоментував можливість проведення позачергових місцевих виборів та їх вплив на реформу місцевого самоврядування. Богдан зазначив, що вибори треба проводити лише після завершення процесу децентралізації.