На честь майора Дмитра Шингура на будівлі сільради у Кінських Роздорах встановлено меморіальну дошку. Дмитро назавжди залишився 32-річним: він загинув в зоні проведення АТО п’ять років тому – 24 червня 2014 року, коли в Слов’янському районі Донецької області – в районі гори Карачун, був збитий терористами з ПЗРК військовий вертоліт Мі-8МТ. Керований ним борт у той час саме повертався з блокпоста з фахівцями, котрі встановлювали апаратуру для фіксації фактів порушення перемир’я, оголошеного в ті дні.
Президент України посмертно нагородить героїчного льотчика орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. 21 липня 2019 року штурману вертолітної ланки 16-ї окремої бригади армійської авіації 8-го армійського корпусу сухопутних військ Збройних сил України, майору Дмитру Шингуру з села Кінські Роздори виповнилося б 38 років.