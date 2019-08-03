Охорона громадського порядку

1 серпня, гвардці 9 полку оперативного призначення НГУ виконували службово-бойове завдання з охорони громадського порядку у складі мобільного оперативного резерву під час кваліфікаційного матчу до Чемпіонату Європи з футболу.
На стадіоні Славутич Арена відбувся поєдинок між командами Луганської “Зорі” та “Будучності” (Чорногорія), який завершився на користь української команди, з рахунком 1:0.
Футбольний матч пройшов спокійно та без подій. Вболівальники та гості задоволені чудовою грою улюблених команд.
“Наше завдання припинити масові заворушення чи порушення громадського спокою, якщо таке відбудеться. Але все спокійно, і ми тому раді.” – поділився старший солдат Ігор Свірідов.
#3029NGU