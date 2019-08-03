Ринок праці Запорізької області

Станом на 01 серпня 2019 року чисельність безробітних громадян по області становила 13,9 тис. осіб, з них 10,2 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 01 серпня 2019 року – 3221 одиниця (у м. Запоріжжі – 1624 одиниці). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 4 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 2 безробітних).
З протягом липня 2019 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 112 громадян. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 60 безробітних, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.