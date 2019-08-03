Суспільно-корисні роботи: відшкодування заборгованість по аліментах

В Україні з липня 2018 року діє Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом удосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів», більш відомого як #Чужих Дітей Не Буває.
Відповідно до цього закону на уповноважені органи з питань пробації покладено обов’язок виконання адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт, які полягають у виконанні особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, оплачуваних робіт.
За виконання таких робіт порушнику нараховується плата, яка перераховується на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби для подальшого погашення заборгованості зі сплати аліментів. Призначаються суспільно корисні роботи на строк від ста двадцяти до трьохсот шістдесяти годин і виконуються не більше ніж вісім годин на день, а неповнолітніми – не більше як дві години.
Такі порушники перебувають на обліку в уповноваженому органі з питань пробації за місцем проживання. Вони викликаються до уповноваженого органу з питань пробації для проведення бесіди, під час якої їм роз’яснюється порядок та умови виконання стягнення, наслідки ухилення від виконання суспільно корисних робіт. Посадова особа органу пробації видає порушнику направлення для відбування стягнення на один з об’єктів, визначених органами місцевого самоврядування.
У м. Запоріжжя порушники, на яких рішенням суду накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт, виконують такі роботи у комунальному підприємстві «Запоріжремсервіс». В інших районах області на об’єктах, визначених органами місцевого самоврядування. Перелік платних суспільно корисних робіт передбачає: облаштування, фарбування та ремонт об’єктів благоустрою; підрізка та вирубка дерев, кущів, знищення бур’янів, висадка побілка дерев; участь у прибиранні стихійних сміттєзвалищ на території міста; прибирання гілля та опалого листя з території міста та інше.
Впродовж 7 місяців 2019 року на виконання до уповноважених органів з питань пробації Запорізької області надійшло 239 рішень суду про накладання адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт, по м. Запоріжжя – 44. До відбування стягнення приступили 152 порушники, з них 25 по м.Запоріжжя. 107 боржників з аліментів відбули суспільно корисні роботи, із яких 13 по м.Запоріжжя.
За інформацією Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області у 2019 році за результатами виконання постанов суду про призначення боржникам адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт стягнуто 248 012 гривень для погашення заборгованості по аліментах. По місту Запоріжжя сума погашення заборгованості складає 18560 гривень.
До відбутого строку суспільно корисних робіт зараховується тільки той час, протягом якого порушник виконував суспільно корисну роботу на визначених об’єктах.
Законодавчо визначено, що у разі ухилення порушника від виконання суспільно корисних робіт вона підлягає притягненню до адміністративної відповідальності, а у разі злісного ухилення – до кримінальної відповідальності в порядку, встановленому законом.
Філія Центру пробації в Запорізькій області