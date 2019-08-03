Запоріжцям фіскальна служба видала 29 тисяч сертифікатів відкритих ключів

У січні-липні 2019 року фахівці фіскальної служби області видали запорізьким платникам податків 29 тисяч кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.
Як зазначив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, з початку року за послугами Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Інформаційно-довідкового департаменту ДФС регіону звернулись 11 тисяч представників бізнесу, держслужбовців, посадових осіб установ, організацій тощо.
Нагадуємо, платники мають можливість економити свій час і самостійно формувати сертифікати за онлайн запитом. Електронний сервіс доступний на сайті http://acskidd.gov.ua, на якому можна завантажити останню версію безкоштовного програмного забезпечення ІІТ Користувач ЦСК-1.
Крім того, на інформаційному ресурсі acskidd.gov.ua опубліковано новий регламент Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ІДД ДФС та нові форми реєстраційних документів для отримання електронних довірчих послуг, які почали діяти з 22 липня.
Головне управління ДФС у Запорізькій області