Прямі лінії!

У вівторок, 6 серпня 2019 року, відбудеться пряма телефонна лінія, під час якої на запитання громадян відповідатиме заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації, Скобліков Віктор Вікторович.
Звертатись з 10.00 до 11.00 за телефоном 0-800-503-508.
Всі дзвінки безкоштовні.
У четвер, 8 серпня 2019 року, відбудеться пряма телефонна лінія, під час якої на запитання громадян відповідатиме начальник відділення національної служби посередництва і примирення в Запорізькій області, Четвертак Сергій Іванович.
Звертатись з 10.00 до 11.00 за телефоном 0-800-503-508.
Всі дзвінки безкоштовні.