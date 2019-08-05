Допомога стареньким

У 35 містах і селах нашої країни вже поширилась благодійна акція допомоги незаможним стареньким. Благодійники купують продукти для самотніх літніх людей, а також намагаються привернути увагу громад до тих, хто живе на копійки. Ті , хто долучаються до акції, пояснюють, що спокійно не можуть пройти повз ситуацію, коли до 70% крадіжок у продуктових супермаркетах скоюють, на жаль, люди похилого віку через нестачу коштів на їжу. Така інформація неофіційна, бо крадіжки до 200 гривень, і поліцію не викликають – тобто це така внутрішня інформація, котрою володіють менеджери супермаркетів. Благодійники прагнуть, щоб започаткована ними добра справа стала нормою, і кожен із нас зміг це робити – просто допомагати один одному. Проте слід зважати, що старенькі зазвичай не звикли просити про допомогу і не звикли її приймати. Тож слід бути максимально делікатним пропонуючи їм руку підтримки.