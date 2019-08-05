Організатори масштабного музичного фестивалю Khortytsia Freedom, що відбудеться 31 серпня-1 вересня у Запоріжжі, у парку Металургів, оголосили імена виконавців, які виступатимуть на головній сцені. Серед них: представниця українського R`n`B – MamaRika (В її вокалі поєднуються хіп-хоп і елементи фольку; група Mad Heads ( вони перетворюють найяскравіші народні пісні на веселий СКА-панк. Метою колективу є не тільки показати людям, наскільки драйвово можуть звучати улюблені народні твори, а й врятувати від забуття безліч автентичних пісень);.KAZKA (музична група, що виконує поп з елементами електро-фольку); SHAZAM ( група, що потрапила в чарт,а також стала рекордсменом серед українських артистів в YouTube); вокаліст Арсен Мірзоян (родом із Запоріжжя, чимало його композицій вже стали хітами).
Раніше повідомлялось, що у фестивалі візьмуть участь також Alyona Alyona, група Green Grey, українська метал-група «MOTANKA», KARNA та колектив Epolets. Також на фестивалі виступить група “Один в каное”, і інді-поп дует “Zapaska”.
Працюватимуть три сцени: Ethno Stage, Wake UP Stage, Freedom Stage, дитячі зони, атракціони, фудкорти, фотозоні. Очікується виступи від 30 популярних артистів і груп.
Вхід на фестиваль – вільний.
Фестиваль Khortytsia Freedom оголосив хедлайнерів
Організатори масштабного музичного фестивалю Khortytsia Freedom, що відбудеться 31 серпня-1 вересня у Запоріжжі, у парку Металургів, оголосили імена виконавців, які виступатимуть на головній сцені. Серед них: представниця українського R`n`B – MamaRika (В її вокалі поєднуються хіп-хоп і елементи фольку; група Mad Heads ( вони перетворюють найяскравіші народні пісні на веселий СКА-панк. Метою колективу є не тільки показати людям, наскільки драйвово можуть звучати улюблені народні твори, а й врятувати від забуття безліч автентичних пісень);.KAZKA (музична група, що виконує поп з елементами електро-фольку); SHAZAM ( група, що потрапила в чарт,а також стала рекордсменом серед українських артистів в YouTube); вокаліст Арсен Мірзоян (родом із Запоріжжя, чимало його композицій вже стали хітами).