Юні кінологи

На території кінологічного центру ГУ Нацполіціі в Запорізькій області (Запоріжжя, вулиця Крива бухта, 100) продовжує працювати клуб «Юний кінолог». Діти можуть пройти курс загального дресирування, щоб навчити свою собаку слухатися і захищати господаря. Заняття проводять фахівці-кінологи. В майбутньому команда клубу і його вихованці візьмуть участь в чемпіонаті України серед молоді «Юний кінолог», який пройде в травні-червні 2020 у Сумах, повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі області. Звертатися можна в кінологічний центр ГУ НП за телефонами: 093-826-81-12 та 066-704-39-05.