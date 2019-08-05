Патронатні родини

У Мелітополі впроваджують патронат над дитиною. Суть його в тому, що діти, батьки яких опинилися в складній життєвій ситуації, зможуть деякий час виховуватися в новій сім’ї. Соцпрацівники впевнені, що такий підхід допоможе дітям уникнути стресових ситуацій. Опікуватись створенням патронатних сімей буде центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. У Мелітополі 347 дітей мають статус сироти або позбавлені батьківського піклування. З них 239 знаходяться під опікою чи піклуванням, 16 виховуються в прийомних сім’ях, 35 – в дитячих будинках сімейного типу, а 54 – в державних установах.