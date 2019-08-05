У художньому музеї – природні цікавинки та екзотичні знахідки

У Запорізькому обласному художньому музеї відкрилися виставки «Магія маски» та «Чудеса природи» із зібрання Валерія Кеменова.
Запорожець Валерій Кеменов − професійний біолог, мандрівник і відомий у регіоні колекціонер екзотичних тварин та природних цікавинок, а також унікальних етнічних виробів та екзотичних знахідок. Він побував у Південній Африці, на островах Ява і Балі, в Таїланді, Малайзії, Сінгапурі, Еквадорі, Ботсвані, Камбоджі, Новій Гвінеї.
З усіх поїздок мандрівник повертається з черговим набором цікавих речей, зокрема масок. Так, з Малайзії Валерій Кеменов привіз маску, зроблену з коренів бамбука, з Африки − чорно-білу маску смерті, на Шрі-Ланці придбав маски-обереги, які захищають їх власника від різних нещасть. «Магія масок» налічує близько 500 експонатів.
Виставка «Чудеса природи» − це півтори тисячі унікальних експонатів біологічного походження: корали, мушлі, морські зірки, метелики та інші рідкісні речі. Валерій Кеменов збирав колекцію протягом 20 років активних подорожей, побував у понад 40 країнах. Гордість колекції − величезне яйце епіорніса, які вимерли близько 300 років тому. Це один із найбільших нелітаючих птахів. Яйце епіорніса − єдине в Україні, його висота − 31 см, товщина шкаралупи − 56 мм. Валерій Кеменов розповів, що колекції збирав багато десятків років, можна сказати, все своє життя.
Обидві виставки у художньому музеї присвячені 60-річному ювілею її автора. Вони триватимуть до вересня.
Олена Маковецька