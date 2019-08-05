У Запорізькій області обрали найбільше жінок у парламент за всі роки Незалежності

У Запорізькій області на виборах до Верховної Ради України на мажоритарних округах обрано дві жінки у Верховну Раду – найбільше за всю історію Незалежності України.
Протягом трьох років проводилася кампанія щодо обрання жінок, підвищення їх видимості. Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» підготував цікаві факти про жінок на парламентських виборах:
• Жінки складали 11% серед кандидатів, 22% серед обраних депутатів.
• За 6 попередніх скликань було обрано на мажоритарних округах Запорізької області лише одну жінку в другому скликанні, що складало 1,5% від обраних депутатів за всі скликання.
• На цих парламентських виборах 43% жінок йшли від партій, 57% жінок – як самовисуванці. Обрали 100% представниць партії.
• Партії, що висунули жінок: «Слуга народу» – 2 жінки висунули – 2 жінки були обрані (100% результат), «Європейська солідарність» – 2 жінки, «Голос» – 1 жінка, «Свобода» – 1 жінка.
• Найбільше жінок-кандидаток було на 79 окрузі: 29% від загальної кількості кандидатів. На цьому окрузі перемогла Юлія Яцик, керуюча власним адвокатським бюро, живе у Запоріжжі, членкиня партії «Слуга народу». На цьому окрузі балотувалося 15 кандидатів, з них 4 жінки – вона та три самовисуванки, а також депутат Верховної Ради Володимир Бандуров, який був обраний від цього округу. Юлія Яцик отримала в 1,6 разів більше голосів, ніж Володимир Бандуров (був народним депутатом два скликання підряд).
• На 82 окрузі перемогла Марина Нікітіна від партії «Слуга народу», живе в м. Гуляйполе, тимчасово не працює, безпартійна. На окрузі балотувалося 16 кандидатів, з них 2 жінки (вона та самовисуванка), а також депутат Верховної Ради Вадим Кривохатько, який був обраний від цього округу. Марина Нікітіна отримала вдвічі більше голосів, ніж Вадим Кривохатько.
• Жінки-самовисуванки були представлені на 5 із 9 округах. Жінки від партій були представлені на 5 із 9 округах. На 4 округах 1 жінка-кандидатка, на 3 округах – 2 жінки-кандидатки. Лише на 80 окрузі не було жодної жінки-кандидатки.
• До Верховної Ради України обрано 87 жінок, що складає 21% депутатів від фактичної кількості депутатів, майже в два рази (в 1,8 разів) більше, ніж у попередньому скликанні.
• 27% (60 жінок) пройшли за партійними списками, 13,5% (27 жінок) на мажоритарних округах.
• Найбільше представництво жінок (кількісно) у парламенті від політичної партії «Слуга народу» – 55 жінок (22%). Найбільше представництво жінок (пропорційно чоловікам у партії) у партії «Голос» 45% та «Європейська солідарність» 36%, вони отримають додаткове фінансування 10% за представництво жінок 30% і більше. Минулого скликання таке фінансування отримала лише партія «Самопоміч». Найменше жінок – в партії «Опозиційна платформа – За життя» – 12%.
• Міжнародний досвід представництва жінок у парламентах: Швеція – 47%, Фінляндія – 42%, Іспанія – 41%.
За матеріалами сайту Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє»
http://www.ednist-fond.com.ua/2019/08/04/the-highest-representation-of-women-in-parliament-zaporizhzhia-oblast/
Контактна особа: Оксана Дроздовська 098-44-201-78, 099-379-86-42, zbf.ednist@gmail.com
Інформаційний матеріал підготовлено в рамках проекту «Просування участі жінок у політиці та протидія ґендерним стереотипам», який Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» реалізує в партнерстві з НДІ за підтримки Уряду Великої Британії через Фонд розвитку ефективного врядування.