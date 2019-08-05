Учні вирощують овочі для шкільної їдальні

У смт. Веселе школярі вирощують у двох теплицях овочі та квіти на потреби школи і громади.
Овочі відправляються до шкільної їдальні, а квіти слугують у якості оздоблення території школи та інших громадських місць селища. Це – соціальний проєкт «Еколайн», який навчає дітей доглядати і вирощувати рослини. У теплицях працюють лише учні середньої та старшої школи на уроках трудового навчання та у спеціальних гуртках, які відвідують понад 60 дітей. Для учнів початкової школи організовують екскурсії до теплиць. Перша теплиця запрацювала тут у 2016 році, а друга – у 2018. Дітлахи під наглядом фахівців вирощують насадження хвойних кущів, петрушки, помідорів, розсади капусти. А ще чимало кімнатних рослин, якими школярі можуть озеленити класи.