Увага! «Прямі телефонні лінії»

У серпні поточного року спеціалісти Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області проведуть тематичні «прямі» телефонні лінії з наступних питань:
07 серпня з 14.00 до 17.00 – за телефоном 213-23-65 – щодо пенсійного забезпечення осіб, які брали участь у бойових діях під час проведення АТО;
14 серпня з 14.00 до 17.00 – за телефоном 213-23-65 – щодо пенсійного забезпечення осіб, які брали участь у бойових діях під час проведення АТО;
20 серпня з 14.00 до 17.00 – за телефоном 213-23-65 – щодо залежності страхового стажу від суми сплачених страхових внесків;
21 серпня з 14.00 до 17.00 – за телефоном 213-23-65 – щодо реєстрації та отримання інформації за допомогою ВЕБ- порталу Пенсійного фонду;
25 серпня з 9.00 до 13.00 – за телефоном 213-23-61 – щодо запобігання та виявлення корупції.