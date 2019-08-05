Валерій Манько: “Запоріжці спрямували на соціальні видатки понад 4,7 мільярда гривень ЄСВ”

За сім місяців запорізькі платники податків направили до Пенсійного і соціальних фондів 4 мільярди 731,6 мільйона гривень (не враховуючи великі підприємства, які перебувають на обліку в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС).
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження єдиного соціального внеску зросли на 749 мільйонів гривень.
Липневий внесок запорізьких роботодавців до скарбниць склав 685 мільйонів, що на сто мільйонів більше, ніж торік.
Керівник фіскальної служби регіону підкреслив, що кожного місяця запоріжці забезпечують на соціальні видатки, в середньому, 676 мільйонів, що перевищує середньомісячний показник семи місяців 2018 року на 107 мільйонів.
Найбільші суми ЄСВ у січні-липні цього року спрямували платники обласного центру – більше 2,5 мільйона гривень. Від суб’єктів господарювання м. Енергодар надійшло 563 мільйони, м. Мелітополь та Мелітопольського району – 425 мільйонів, м. Бердянськ і Бердянського району – 283 мільйони, Вільнянського району – 95 мільйонів, Василівського – 93,6 мільйона, м. Токмак і Токмацького району – 89 мільйонів, Пологівського і Запорізького районів – по 80 мільйонів відповідно, Оріхівського району – 68,6 мільйона, Гуляйпільського району – 54 мільйони тощо.
Головного управління ДФС у Запорізькій області