«Зорепад-2019» шукає таланти

XXVIII Молодіжний фестиваль естрадного мистецтва «Зорепад-2019» невдовзі стартує на Запоріжжі. Учасники покажуть свої здібності у розмовному, цирковому, інструментальному жанрах, а також вокалі і хореографії.
Із нововведень нинішнього року- організатори додають формат творчості діджеїв та бендів – музикальних гуртів, що грають у різних напрямках.
Традиційно «Зорепад» проходитиме у три етапи. У вересні заплановані відбіркові тури у Бердянську, Мелітополі, Токмаку, Василівці і два в Запоріжжі – для учасників з міста та Запорізького району. До фіналу пройдуть найкращі. Підсумки підіб’ють вже на гала-концерті 1-го листопада.