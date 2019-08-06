ПРАЦІВНИКИ ЗТМК ВИЙШЛИ НА МИРНУ АКЦІЮ ПРОТЕСТУ ПІД НКРЕКП ПРОТИ ДИСКРИМІНАЦІЙНОГО ТАРИФУ НА Е\Е

Працівники Запорізького титано-магнієвого комбінату (ЗТМК) вийшли на мирну акцію протесту під будівлю НКРЕКП у Києві. Причиною протесту стало чергове економічно необґрунтоване підвищення тарифу на електроенергію, через який підприємство опинилося на межі повної і безповоротної зупинки.
Зокрема, з 1 липня після запуску нового ринку електроенергії, тариф на е\е для ЗТМК збільшився на 25%. В результаті підвищення тарифу, витрати на електроенергію для підприємства збільшаться ще на 15 млн гривень щомісяця. Це при тому, що за останні п’ять років тариф на е/е зріс більш ніж в два рази, і для ЗТМК це склало понад 1,2 млрд грн. додаткових витрат.
ЗТМК відноситься до групи високоенергоємних підприємств, де частка е/е в собівартості титанової продукції становить понад 40%. Тому вартість електрики є ключовим фактором, що впливає на собівартість кінцевої продукції.
За словами директора ЗТМК Володимира Сивака, при такому тарифі на е/е робота підприємства є економічно недоцільною.
«Ідея запуску нового ринку е\е передбачала наявність конкуренції на ринку, можливість для нас як великого споживача е/е вибирати собі постачальника за більш прийнятною ціною. А в результаті, ні конкуренції, ні цивілізованих ринкових відносин так не з’явилося, а ціна при цьому виросла ще на 25%. Уже при тарифі, який діяв до 1 липня, ми були змушені працювати в збиток. При новому підвищеному тарифі у ЗТМК в принципі не залишається механізмів для беззбиткової роботи», – прокоментував директор ЗТМК Володимир Сивак.
За словами Сивака, продукція ЗТМК є виключно експортною, і ціни на неї встановлює ринок, а не НКРЕКП. «Після підвищення тарифу, собівартість продукції ЗТМК стає неконкурентоспроможною порівняно з усіма виробниками аналогічної продукції в світі. І проблема не в технічному стані підприємства, а в тому, що всі інші виробники титанової продукції в світі купують електроенергію на 30-50% дешевше. Тому при такому тарифі підприємство буде змушене або продавати продукцію в збиток, або повністю зупинятися».
Зокрема, з шести країн так званого «титанового клубу», які мають найбільші в світі потужності з виробництва титанової продукції, тариф на е/е в Україні найвищий. Наприклад, в Казахстані, який є основним конкурентом України, вартість е / е для титанової промисловості нижче на 60%, в Росії – на 50%, в Японії, Китаї і Сполучених Штатах Америки – на 20-30%.
Зупинка ЗТМК буде мати як економічні, так і соціальні наслідки – 3,5 тисячі працівників ЗТМК і десятки підрядних організацій залишаться без роботи, місцевий бюджет щорічно недоотримає близько 140 млн гривень податків, а держава – втратить до 60 млн доларів валютної виручки.
При цьому, зупинка ЗТМК призведе до скорочення споживання електроенергії. Тому як наслідок, зупинка ЗТМК спричинить економічні і технічні проблеми і для самих енергетиків.
Протягом останніх декількох років ЗТМК направило десятки звернень до державних органів влади – НКРЕКП, РНБО, Кабінету Міністрів, комітетів Верховної Ради з проханням переглянути тариф на е\е для ЗТМК. Однак всі звернення залишилися проігноровані.
Якщо держава буде далі нехтувати проблемами підприємства і не знизить тариф на е\е, вже найближчим часом ЗТМК чекає неминуча і безповоротна зупинка.