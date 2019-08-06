ПРАЦІВНИКИ ЗТМК ВИЙШЛИ НА МИРНУ АКЦІЮ ПРОТЕСТУ ПІД НКРЕКП ПРОТИ ДИСКРИМІНАЦІЙНОГО ТАРИФУ НА Е\Е

ПРАЦІВНИКИ ЗТМК ВИЙШЛИ НА МИРНУ АКЦІЮ ПРОТЕСТУ ПІД НКРЕКП ПРОТИ ДИСКРИМІНАЦІЙНОГО ТАРИФУ НА Е\Е

Працівники Запорізького титано-магнієвого комбінату (ЗТМК) вийшли на мирну акцію протесту під будівлю НКРЕКП у Києві. Причиною протесту стало чергове економічно необґрунтоване підвищення тарифу на електроенергію, через який підприємство опинилося на межі повної і безповоротної зупинки.

Зокрема, з 1 липня після запуску нового ринку електроенергії, тариф на е\е для ЗТМК збільшився на 25%. В результаті підвищення тарифу, витрати на електроенергію для підприємства збільшаться ще на 15 млн гривень щомісяця. Це при тому, що за останні п’ять років тариф на е/е зріс більш ніж в два рази, і для ЗТМК це склало понад 1,2 млрд грн. додаткових витрат.

ЗТМК відноситься до групи високоенергоємних підприємств, де частка е/е в собівартості титанової продукції становить понад 40%. Тому вартість електрики є ключовим фактором, що впливає на собівартість кінцевої продукції.

За словами директора ЗТМК Володимира Сивака, при такому тарифі на е/е робота підприємства є економічно недоцільною.

«Ідея запуску нового ринку е\е передбачала наявність конкуренції на ринку, можливість для нас як великого споживача е/е вибирати собі постачальника за більш прийнятною ціною. А в результаті, ні конкуренції, ні цивілізованих ринкових відносин так не з’явилося, а ціна при цьому виросла ще на 25%. Уже при тарифі, який діяв до 1 липня, ми були змушені працювати в збиток. При новому підвищеному тарифі у ЗТМК в принципі не залишається механізмів для беззбиткової роботи», – прокоментував директор ЗТМК Володимир Сивак.

За словами Сивака, продукція ЗТМК є виключно експортною, і ціни на неї встановлює ринок, а не НКРЕКП. «Після підвищення тарифу, собівартість продукції ЗТМК стає неконкурентоспроможною порівняно з усіма виробниками аналогічної продукції в світі. І проблема не в технічному стані підприємства, а в тому, що всі інші виробники титанової продукції в світі купують електроенергію на 30-50% дешевше. Тому при такому тарифі підприємство буде змушене або продавати продукцію в збиток, або повністю зупинятися».

Зокрема, з шести країн так званого «титанового клубу», які мають найбільші в світі потужності з виробництва титанової продукції, тариф на е/е в Україні найвищий. Наприклад, в Казахстані, який є основним конкурентом України, вартість е / е для титанової промисловості нижче на 60%, в Росії – на 50%, в Японії, Китаї і Сполучених Штатах Америки – на 20-30%.

Зупинка ЗТМК буде мати як економічні, так і соціальні наслідки – 3,5 тисячі працівників ЗТМК і десятки підрядних організацій залишаться без роботи, місцевий бюджет щорічно недоотримає близько 140 млн гривень податків, а держава – втратить до 60 млн доларів валютної виручки.

При цьому, зупинка ЗТМК призведе до скорочення споживання електроенергії. Тому як наслідок, зупинка ЗТМК спричинить економічні і технічні проблеми і для самих енергетиків.

Протягом останніх декількох років ЗТМК направило десятки звернень до державних органів влади – НКРЕКП, РНБО, Кабінету Міністрів, комітетів Верховної Ради з проханням переглянути тариф на е\е для ЗТМК. Однак всі звернення залишилися проігноровані.

Якщо держава буде далі нехтувати проблемами підприємства і не знизить тариф на е\е, вже найближчим часом ЗТМК чекає неминуча і безповоротна зупинка.

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