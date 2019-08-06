Рекрутинг: оперативно, якісно, вчасно

Вже два роки фахівці Запорізької служби зайнятості надають роботодавцям послуги з підбору персоналу по типу рекрутинга. Тільки в цьому році залучено до співпраці майже 1500 роботодавців. Працевлаштовано за допомогою рекрутерів більше 2000 осіб.
Робота рекрутинга полягає не лише в підборі фахівців для підприємств, а і у пошуку роботодавців для шукачів роботи. Сформовано альтернативну базу резюме – більше 6000 пропозицій. Варто зауважити, що люди, які не перебувають на обліку, теж користуються інформацією фахівців з рекрутингу, охоче погоджуються на співбесіду з роботодавцем та успішно працевлаштовуються.
У сучасних реаліях підприємства дійсно зацікавлені в рекрутинговій формі співпраці з центром зайнятості. По-перше, роботодавець не витрачає час на підбір кандидатів з великої кількості бажаючих осіб. Адже попередня співбесіда за вимогами роботодавця проводиться рекрутерами. По-друге, не потрібно витрачати кошти, адже подібна послуга надається саме в центрі зайнятості на безкоштовній основі. По-третє, роботодавцю не обов’язково розміщувати свої вакансії на платних ресурсах, він може скористатися ресурсами центру зайнятості. Вчетверте, наприклад, представникам малого бізнесу не обов’язково мати в штаті менеджера з підбору персоналу при умові співпраці з центром зайнятості.
Головна мета, яка стоїть перед фахівцем з рекрутингу, є забезпечення роботодавців кваліфікованими працівниками та надання гідної роботи особам, які шукають роботу. Зараз на ринку праці існує конкуренція серед роботодавців за кваліфікованих співробітників. Для працівників створюються максимально комфортні умови – підвищується заробітна плата, надаються соціальні гарантії. Роботодавці зацікавлені в тому, щоб кваліфіковані кадри залишалися на підприємстві, і саме рекрутинг дозволяє знайти відповідних фахівців.
Працюючи під гаслом «оперативно, якісно, вчасно» фахівці опрацьовують заявки, підбирають роботу, використовуючи сучасні методи роботи. Працює електронний кабінет роботодавця. Також застосовуються скайп-бесіди.
Керівник Запорізької обласної служби зайнятості Ірина Дуднік зазначає: «Ми прагнемо надавати роботодавцям якісні послуги та допомагати підбирати працівників, яких Ви потребуєте! Тож, до 19 серпня триває всеукраїнське опитування роботодавців. Пропонуємо роботодавцям поділитися досвідом співпраці зі службою зайнятості, висловитися про послуги, якими користувалися, а також надати пропозиції щодо очікуваного вдосконалення послуг ДСЗ!»
Заповнити анкету роботодавця можна на головній сторінці сайту державної служби зайнятості під активною кнопкою «Опитувальник роботодавця», а також в рубриці «Роботодавцям». Запрошуємо до співпраці!
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061) 224-00-46