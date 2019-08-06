Запорізькі платники забезпечили до держбюджету п’ять мільярдів

За січень-липень платники податків Запорізького регіону спрямували до державного бюджету п’ять мільярдів гривень (без показників великих платників податків, які обслуговуються в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС).
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, порівняно з минулим роком надходження збільшилися на 1,3 мільярда або на 35 відсотків.
У загальних доходах державної скарбниці 37 відсотків займає податок на додану вартість – з початку року сплачено 1 мільярд 852 мільйони гривень, що на 98,7 мільйона більше, ніж торік.
З прибутків підприємств до бюджету надійшло 1 мільярд 383 мільйони гривень, зростання до аналогічного періоду 2018 року склало 968 мільйонів.
Наступним вагомим платежем у державній казні є податок на доходи фізичних осіб – за сім місяців перераховано 1 мільярд 89 мільйонів, що на 162,4 мільйона або на 17,5 відсотка перевищило минулорічні показники.
Також з початку року запоріжці направили до скарбниці 350 мільйонів гривень військового збору, чим перевищили минулорічні відрахування майже на 53 мільйони або на 18 відсотків.
Крім того, від запорізьких платників бюджет отримав 151,6 мільйона гривень рентної плати за використання природних ресурсів, 85 мільйонів гривень екологічного податку тощо.
Головне управління ДФС у Запорізькій області