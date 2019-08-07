Бюджети запорізьких громад отримали на 739 мільйонів більше, ніж минулого року

У Запорізькій області за сім місяців до місцевих бюджетів надійшло 5 мільярдів 194 мільйони гривень податків.
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, надходження до бюджетів громад зросли до показників минулого року на 739 мільйонів або майже на 17 відсотків.
Керівник фіскальної служби області наголосив, що збільшення доходів скарбниць зафіксовано за всіма бюджетоутворюючими платежами.
Так, у січні-липні податку на доходи фізичних осіб надійшло 3 мільярди 268 мільйонів, це на 17,5 відсотка більше, ніж торік. Додатково казна отримала 487 мільйонів.
На другому місці – єдиний податок, якого представники малого і середнього підприємництва перерахували у сумі 728 мільйонів, збільшивши відрахування до минулорічних даних на 107,5 мільйона або на 17 відсотків.
Місцеві скарбниці отримали понад 636 мільйонів гривень плати за землю, що на 28 мільйонів або на 4,7 відсотка більше, ніж у січні-липні 2018 року.
Запорізькі підприємства спрямували близько 170 мільйонів гривень податку на прибуток, що перевищує надходження аналогічного періоду минулого року на 109,5 мільйона.
За користування природними ресурсами суб’єкти господарювання сплатили 94 мільйони гривень рентної плати, що на 7,2 мільйона або на 8 відсотків більше, ніж за сім місяців попереднього року.
Також до бюджетів громад спрямовано 90 мільйонів гривень акцизного податку з реалізації алкогольної і тютюнової продукції, 86 мільйонів податку на майно та 25 мільйонів плати за ліцензії.
Головне управління ДФС у Запорізькій області