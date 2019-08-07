Бліц-опитування: Чи маєте ви особистий, власний засіб лікування хворобливого стану?

1.В’ячеслав, музикант:
-Коли застужений, або болить горло, то п’ю гаряче молоко з медом. Досить непогано допомагає.
2.Маргарита Петрівна, пенсіонерка:
-А як же? Звісно що маю. Якісь порізи лікую листочком домашнього алое. Хворі суглоби лікую розтираючи трійним одеколоном. А якщо високий тиск, то тримаю ноги у гарячій воді. Та взагалі таких рецептів і засобів в мене безліч.
3.Дмитро, системний адміністратор:
-Найкращий народний спосіб лікування усіляких недуг – це випити 50 або 100 грамів коньяку, або ж гарної горілки. Перевірено – одразу на душі стає легко, і всі хвороби зникають.
4.Олена Миколаєвна, пенсіонерка:
-Трав’яний чай заварюю та п’ю. В аптеці купую. Там різний є, і для шлунка, і при застуді, і заспокійливий. Це не хімія, а цілком природний засіб.
5.Світлана, вихователька дитячого садка:
-Є такий засіб. Допомагає від втоми, депресії та безсоння- у вихідний день вийти на прогулянку на Хортицю. Треба довго походити, аби втомитися, та помилуватися гарними краєвидами, у будь яку погоду. Потім увесь тиждень буде гарний настрій і ніякої втоми.