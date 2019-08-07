Читайте у газеті “Правда ЗП” за 08.08.2019р.

Друзі! У четвер, 8 серпня, виходить у світ черговий впуск Запорізької обласної газети «Правда ЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Нова газета виходитиме тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати рішення Третього апеляційного адміністративного суду (м.Дніпро) про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».
Тож ми інформуватимемо своїх читачів про таке.
У неділю, 11 серпня, в Україні святкують День будівельника. Про те, яким чином наша область увійшла у ТОП-10 за обсягами будівництва і які професійні традиції і звичаї мають вітчизняні будівельники, читайте в нашій газеті.
Піднімаємо й важливі соціальні проблеми.
Вже тиждень у Києві під стінами Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, гірники та металурги вимагають знизити тариф на електроенергію. Їх також підтримали працівники хімічної промисловості та інших галузей виробничої діяльності, в яких частка електроенергії у собівартості продукції перевищує 40 відсотків. За словами мітингувальників, із першого серпня тариф зріс ушестеро. Тепер люди бояться, що заводи зупиниться, і вони втратять роботу.
У числі учасників акції – запоріжці, представники «Дніпроспецсталі», «Запорізького феросплавного заводу», ЗТМК. Чого вдалося досягти мітингувальникам? Про це дізнайтесь із публікації у нашій газеті.
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Зокрема, із газети ви дізнаєтеся про всі пільги для учасників АТО і ООС і членів їх родин. А також тут же знайдете перелік відділів ПФУ з обслуговування громадян, їх поштові адреси і телефони, а також графік прийому громадян. Бо як нам стало відомо, вони нещодавно були змінені.
Також пропонуємо вашій увазі справжні сенсації
– День котиків. Чи знали ви, що весь світ відзначає такий день на честь наших улюблених пухнастиків. Газета підготоувала для вас добірочку світлин, які не тільки радують, а ще й обнадіюють. Бо на них – наші захисники разом із своїми улюбленцями і помічниками.
А у традиційній рубриці «Дивина тижня» ми здивуємо своїх читачів розповіддю про…лікування медузами. А також дізнаємося від наших земляків, якими ще нетрадиційними способами вони лікуються.
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 061- 787-54-09 (понеділок -середа) , або 061-787-54-21(робочі дні) у робочий час.
Читайте у газеті “Правда ЗП” за 08.08.2019р.
Друзі! У четвер, 8 серпня, виходить у світ черговий впуск Запорізької обласної газети «Правда ЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.