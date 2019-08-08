На Запоріжжі з експортно-імпортних операцій до бюджету надійшло понад 4 мільярди гривень

За сім місяців суб’єкти господарювання Запорізької області спрямували до держбюджету 4 мільярди 333 мільйони гривень митних платежів. Лише у липні митні надходження склали майже 518 мільйонів гривень.
Зокрема, з початку року до загального фонду бюджету надійшло понад чотири мільярди гривень податку на додану вартість, 114 мільйонів гривень ввізного мита, 72 мільйони гривень акцизного податку.
У січні-липні митні платежі, що сплачуються при ввезенні на митну територію України товарів для виробництва в промислових галузях регіону, перевищили 76 відсотків у загальних доходах казни, суб’єкти невиробничих галузей забезпечили 23,6 відсотка.
Серед товарних угрупувань найбільша частка митних платежів припадає на машини, устаткування та транспорт (31 відсоток), паливно-енергетичні товари (30 відсотків), метали та вироби з них (12 відсотків), продовольчу та сільськогосподарську продукцію (9 відсотків), мінеральні продукти (7 відсотків) та товари хімічної промисловості (7 відсотків).
Запорізька митниця ДФС