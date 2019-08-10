355 мільйонів отримав бюджет за результатами податкових спорів

З початку року із 329 справ, які розглядалися у запорізьких судах, юристи фіскальної служби області виграли 216 або 65,6 відсотка від загальної кількості на суму майже 355 мільйонів гривень (71,3 відсотка). На користь платників податків винесено 113 рішень (34,6 відсотка) на суму 143 мільйони (28,7 відсотка).
Зокрема, за позовами суб’єктів господарювання до органів ДФС регіону податківці відстояли 182 справи, що склало 62,8 відсотка від кількості. У 108 випадках (37,2 відсотка) суди прийняли позицію платників.
За результатами судового розгляду матеріалів за позовами ГУ ДФС області сиди винесли 34 рішення (87 відсотків) на користь фіскальної служби із сумою 261 мільйон, платники виграли п’ять спорів на суму 141 тисяча гривень.
Усього в судах різних інстанцій цього року перебувало 2616 справ на суму 4 мільярди 643,8 мільйона гривень. Із загальної кількості спорів 1665 стосувалися оскарження податкових повідомлень-рішень, 218 – стягнення податкової заборгованості та банкрутства. Станом на початок серпня за справами цих категорій до бюджету вже надійшло 37,3 мільйона гривень.
Головне управління ДФС у Запорізькій області