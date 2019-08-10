«Фармак» і ГО «Українська медична місія» підписали меморандум про співпрацю задля збереження здоров’я населення України

«Фармак» і ГО «Українська медична місія» будуть взаємодіяти у сфері охорони здоров’я населення України. Зокрема в питаннях сприяння захисту прав медичних працівників та пацієнтів, надання їм інформаційно-консультаційної допомоги, зокрема проведення спеціальних курсів, семінарів та інших заходів. Також «Фармак» та «Українська медична місія» будуть співпрацювати, розробляючи пропозиції до проектів законів та інших нормативно-правових актів для забезпечення здоров’я населення України.
«Приєднавшись до мережі Глобального Договору ініціативи ООН поряд зі світовими фармкомпаніями, “Фармак” на високому міжнародному рівні довів відповідність глобальним трендам сталого розвитку. Одна з основних цілей сталого розвитку – міцне здоров’я населення світу. Діяльність “Фармак” спрямована на її виконання. Ми робимо доступним лікування сучасними ефективними лікарськими засобами, допомагаючи людині бути здоровою та щасливою, завдяки європейським стандартам якості, інноваціям, постійному розвитку, професіоналізму та сталій репутації відповідального бізнесу й надійного партнера. Ми реалізуємо низку проектів, спрямованих на підвищення рівня кваліфікації українських лікарів. У межах проекту “Рівень” за 8 років більш ніж 10 000 лікарів підвищили рівень своїх знань, відвідавши тренінги й навчальні заходи, організовані “Фармак”. Саме тому ми починаємо співпрацю з “Українською медичною місією”, яка сприяє впровадженню інноваційних підходів до діагностики та лікування пацієнтів та створення умов для професійного розвитку лікарів України. Уже найближчим часом у межах реалізації спільного проекту «Української медичної місії» та Фонду Організації Об’єднаних Націй у галузі народонаселення “Право на життя” буде надана мобільна медична консультативно-діагностична допомога та необхідні лікарські засоби лікарям і населенню районів Луганської, Донецької областей вздовж лінії розмежування», – зазначила Сусана Халілова, директор із маркетингу та продажів АТ «Фармак».
«Для “Української медичної місії” дуже важливою є співпраця з представниками фармацевтичного бізнесу України. У ситуації, яка зараз склалася в низці регіонів нашої країни, на жаль, без благодійної допомоги стабільне функціонування системи охорони здоров’я та надання спеціалізованої медичної допомоги населенню неможливе. Це особливо актуально для прилеглих до зони розмежування районів Луганської та Донецької області, де через логістичні та інші перепони пацієнти не мають доступу до якісного лікування. Ми дуже вдячні нашим партнерам з АТ “Фармак”, які почули та зрозуміли потреби пацієнтів і готові їм допомагати, починаючи із найуразливіших регіонів та найболючіших проблем. За роки конфлікту на сході України ми спостерігаємо практику деяких міжнародних благодійних організацій привозити як допомогу різні медикаменти та роздавати їх населенню без урахування їхніх потреб та стану здоров’я. Ми не вважаємо таку практику корисною, бо лікування не може бути без потреби і “для профілактики”, а практика самолікування в нашій країні досить поширена й також не є позитивною рисою сучасності. Перш ніж звернутися до благодійників по адресну допомогу, “Українська медична місія” уважно вивчила потреби пацієнтів, оцінила епідеміологічну ситуацію та забезпеченість медикаментами в регіоні. Також ми постійно тримаємо зв’язок із місцевими лікувальними закладами та керівництвом охорони здоров’я регіону. Тому ми вважаємо допомогу, яку виділяє АТ “Фармак” сьогодні, дуже потрібною, своєчасною та надзвичайно корисною. Сподіваємося, що наша співпраця, яка ґрунтується на розумінні потреб пацієнтів, буде плідною та зміцнить здоров’я наших співвітчизників», – зазначив Дмитро Вернигор, Голова правління та засновник «Української медичної місії».
«Українська медична місія» – громадська організація, яка об’єднує небайдужих, відповідальних та позитивно налаштованих професіоналів медичної галузі задля реалізації медичних проектів високоспеціалізованої мобільної допомоги населенню, сприяння впровадженню медичної реформи в регіонах, допомоги у впровадженні інноваційних підходів до діагностики та лікування пацієнтів та створення умов для професійного розвитку лікарів України. Українська медична місія реалізує низку важливих для країни проектів. Зокрема, медичний проект «Право на життя», який реалізується в межах спільного проекту «Української медичної місії» та Фонду Організації Об’єднаних Націй у галузі народонаселення – це спеціалізована мобільна медична консультативно-діагностична допомога населенню районів Луганської, Донецької областей вздовж лінії розмежування. Медичний проект «Ендовенозне зварювання». Ендовенозне електрозварювання (ЕВЕЗ) – це нова українська технологія лікування варикозної хвороби, яка за своїми характеристиками та результатами не поступається сучасним світовим методикам, як-от ендовенозна лазерна коагуляція та радіочастотна абляція.
Довідка
«Фармак» – успішна міжнародна фармацевтична компанія, лідер фармацевтичної галузі в Україні, з дедалі більшою часткою ринку та сталою репутацією відповідального бізнесу й надійного партнера. Більшу частину прибутку «Фармак» щорічно реінвестує в зростання та розвиток компанії, що дає змогу розширювати європейський бізнес в Україні та зміцнювати позиції на міжнародній арені.