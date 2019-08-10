Пенітенціарна пробація: допомога у належному «поверненні» засудженої особи до соціуму

08 серпня у Державній установі «Кам’янська виправна колонія (№ 101)» представники державних органів і неурядових організацій провели інформаційно-роз’яснювальний захід серед осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення волі на певний строк, з метою підготовки їх до звільнення.
У заході взяли участь представники Шевченківського районного відділу філії Державної установи «Центр пробації» в Запорізькій області, Вільнянської районної філії Запорізького обласного центру зайнятості, Запорізького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Благодійної організації «Мережа 100% життя. Запоріжжя» та Громадської організації «Благодійний фонд «Карітас Запоріжжя».
Пошук житла, працевлаштування, вирішення соціальних проблем – ряд питань, які постають перед засудженим після звільнення. Представники зазначених організацій поінформували засуджених про діяльність своєї служби, послуги які вони надають. Засудженим роз’яснено порядок підготовки їх до звільнення, порядок звернення до органів та установ, представники яких завітали до виправної колонії.
Представники громадських організацій поінформували присутніх про адреси звернення для отримання гуманітарної, психологічної та медичної допомоги в області.
Наприкінці зустрічі відбувся «живий» діалог із засудженими, охочі особисто поспілкувалися з представниками організацій.
На сучасному етапі служба пробації спільно з державними органами й неурядовими організаціями створює більш ефективну систему соціальної підтримки звільнених осіб: сприяє засудженим у визначенні намірів щодо місця проживання після звільнення, працевлаштуванні працездатних осіб, отриманні соціальних послуг, госпіталізації до закладів охорони здоров’я, влаштуванні до спеціалізованої установи для звільнених осіб.
«Кам’янська виправна колонія (№ 101)» – установа виконання покарань середнього рівня безпеки для осіб, які неодноразово засуджені до позбавлення волі.
Сергій Колосарьов,
Шевченківський районний відділ
філії Центру пробації в Запорізькій області