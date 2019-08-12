Запорізькі підприємства збільшили сплату “екоподатку” на 26 мільйонів

З початку року суб’єкти господарювання Запорізького регіону перерахували до бюджетів усіх рівнів 171 мільйон 311 тисяч гривень екологічного податку. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, який відзначив, що порівняно з минулим роком надходження збільшились на 26 мільйонів.
Із загальної суми до державної казни спрямовано 85 мільйонів, що на 30 відсотків більше, ніж торік. До місцевих бюджетів сплачено понад 86 мільйонів, зростання до показників минулого року склало майже 8 відсотків.
Найбільшими платниками “екоподатку” стали підприємства м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів (142 мільйони), Вільнянського, Запорізького і Новомиколаївського районів (10,8 мільйона), м. Запоріжжя (10,4 мільйона), м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів (2 мільйони), м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів (1,8 мільйона), Пологівського, Більмацького та Розівського районів (1,8 мільйона) тощо.
Усього в Запорізькій області зареєстровано більш ніж 2,4 тисячі підприємств-забруднювачів довкілля, що сплачують екологічний податок.
Головне управління ДФС у Запорізькій області