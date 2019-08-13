ДБР затримало податківця, який за гроші обіцяв не притягувати до відповідальності підприємця

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, затримали старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах Головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області, який, за посередництва цивільної особи, отримав неправомірну вигоду.
За попередньою інформацією старший оперуповноважений в особливо важливих справах податкової міліції, вимагав 300 000 гривень.
Зловмисника затримано після отримання частини неправомірної вигоди від підприємця у розмірі 26 000 гривень та 4000 доларів США.
За це він обіцяв:
– не притягати підприємця до відповідальності за виявлені в ході перевірки порушення податкового законодавства.
Відбулося: затримання податківця в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Наразі: готується повідомлення про підозру затриманому у вчиненні кримінального правопорушення.
Кваліфікація:одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Генеральна прокуратура. Оперативний супровід – Управління Служби безпеки України в Запорізькій області.
Санкція статті: у разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю, з конфіскацією майна.