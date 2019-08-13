ДО ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
FOLK & ROСK
COVER SHOW
Академічного козацького ансамблю пісні і танцю
“ЗАПОРОЖЦІ”
Запорізької обласної філармонії,
кавер-гурту “FAR4”
та Сабіни Сафарлі
На сцені Співочого поля Печерського ландшафтного парку
запальний фольк та сучасний рок!
Етнічна музика, яка звучить натхненно, – надзвичайно модна та актуальна.
Популярні хіти з репертуару гуртів “Скрябін”, “Океан Ельзи”, “Антитіла”, “Mаd Heads”, “Хорта”, чаруючий вокал Сабіни Сафарлі, фольклорна палітра та захоплююча хореографія у супроводі відомого кавер-гурту “FAR4”.
Різнобарвні грані етно стилю, відшліфовані до блиску ансамблем “Запорожці”, у синтезі з невичерпною енергетикою ROCKу зачарують атмосферою з перших хвилин.
Окрасою заходу стане барвиста відеоінсталяція на великому екрані.
Напередодні головного свята країни! Запрошуємо киян і гостей столиці отримати неймовірні позитивні враження від музичного свята «по-козацьки»!
Саме сьогодні і саме для Вас – драйвовий національний колорит, який розкачає самого прискіпливого глядача!
Зустрічаймося!