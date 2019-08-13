Яких зірок естради, або відомих авторів-виконавців вам довелось бачити на власні очі?

Назар, студент:
-Моя мама шанувальниця творчості Андрія Макаревича. Тому років 5 потому завжди ходила на кожний його концерт, коли той приїздив до Запоріжжя, мене теж брала із собою, навіть квіти після виступу йому вручала, тож і я був поруч і добре запам’ятав його.
Софія, дизайнер:
-Ну? наприклад Ірину Білик бачила близько. А ще Кузьму, Вакарчука, Олега Скрипку, але на концертах, під час їх виступів, до них не наближалася.
Ігор, приватний підприємець:
-У минулому році на власні очі бачив сера Елтона Джона, під час його приїзду до Києва. Я теж був учасником благодійного фестивалю «Кураж-базар», саме на ньому і зустрів Елтона Джона. Він досить кумедно виглядав, бо ходив у треніках.
Ірина, соціальний працівник:
– Зблизька бачила Арсена Мірзояна після концерту. Два роки потому на концерті у Дніпрі дивилася і слухала Вахтанга Кікабідзе.
Олена, економіст:
-Із дуже відомих виконавців, шість років потому до Дніпра приїздив на день міста Йосип Кобзон, заспівав одну пісню під час урочистого мітингу, потім йшов скрізь натовп, усе керівництво тоді бігло слідом, намагалися хоч якось доторкнутися