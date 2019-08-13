Явлення Гребенщикова народу у Бердянську

Нещодавно та несподівано численні мешканці та гості Бердянська мали нагоду побачити і навіть почути всесвітньо відомого автора-виконавця та музиканта, засновника і лідера групи «Акваріум» Бориса Гребенщикова.
Зірка прогулювався із друзями вздовж Слобідської дамби. Звісно, що не всі пізнали зірку рок-н-ролу, а ті хто пізнав мабуть не повірив власним очам. І дійсно, звідки ж може взятися Борис Гребенщиков у Бердянську?
А між тим, музикант зробив невеличку зупинку у курортному містечку по дорозі до Маріуполя на фестиваль «MRPL City-2019».
Гребенщиков із друзями під час прогулянки Слобідською дамбою заспівали одну із власних пісень та зняли про це коротенький відео-ролик, який виклали у соціальних мережах.
Олександр Максимов