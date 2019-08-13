Команда UA: ЗАПОРІЖЖЯ – на фестивалі «З країни в Україну»

10 серпня у Мелітополі відбувся фестиваль «З країни в Україну». Як інформаційний партнер події Суспільний мовник Запоріжжя відвідав фестиваль, щоб представити яскраві моменти свята в трансляції наживо й записати їх для UA: Українське радіо Запоріжжя та ефірів UA: ЗАПОРІЖЖЯ.
Фестиваль було засновано шість років тому і раніше він проходив лише в східних містах України. Цьогоріч його географія розширилася та охоплює західні й південні регіони. Зокрема, вперше до нього долучилися й міста Запорізької області – Бердянськ і Мелітополь.
«У 2014 році ми з колегами їздили на схід до військових з концертною програмою, щоби підбадьорити. Тоді ми зрозуміли, що цивільне населення теж потребує культурної програми. І загалом є проблема з незнанням того, чим багата українська культура. Ми вирішили виправити цю ситуацію і розробили концепцію фестивалю, який буде відкривати Україну, показувати її з різних сторін. Так утворився фестиваль «З країни в Україну», — розповів ідейник і співзасновник фестивалю Денис Блощинський.
Під час фестивалю на локаціях працювала команда UA: ЗАПОРІЖЖЯ. Режисери, телеоператори й інженери, ведучі-ранківці і кореспонденти-новинарі, радійники, шефреди і продюсери Суспільного Запоріжжя спілкувалися з учасниками й відвідувачами фестивалю, записували цікаві епізоди і вели пряму трансляцію на сторінку телеканалу в мережі «Фейсбук», аби долучити до культурно-просвітницької події якомога більше мешканців області.
«Це була дійсно класна співпраця, від якої ми отримали багато задоволення. З одного боку – організатори фестивалю, волонтери, неймовірно цікаві спікерки та спікери, з іншого – потужна команда з телевізійників, радійників, працівників технічних служб, і всі разом ми працювали над тим, щоб кожен, де б він не знаходився, міг відчути себе частинкою фестивалю «З країни в Україну». Дякуємо за нагоду відвідати Мелітополь і поспілкуватися з нашими глядачами наживо та знайти нових прихильників. Такі заходи дуже сприяють підвищенню довіри до Суспільного в області», — сказала продюсерка філії UA: ЗАПОРІЖЖЯ Наталія Андреєва.
За словами організаторів, програма фестивалю в Мелітополі об’єднала всі національні меншини міста. Відвідувачі знайомилися з їх культурою, брали участь у випіканні караїмського пиріжка, фотографувалися в національних костюмах і слухали лекції про інтеркультурність міста на майданчику «Відкрита бібліотека». Крім того, впродовж дня проводилися майстер-класи з ляльки мотанки, танцю пластунів та інших мистецтв, діяли майданчики для спортивних та інтелектуальних ігор, фотовиставка з потртератами мелітопольців-учасників АТО. Також гості свята могли поспілкуватися з письменником Олегом Гончаренком (засновник мелітопольського осередку «Просвіта») та відомим спортсменом Мелітополя Валерієм Газаєвим. Користувався попитом майданчик «Сучасна Україна», де можна було малювати 2D-ручками, читати книгу з доповненою реальністю, гратися з роботами.
Загалом, на Майдані Перемоги та в Будинку культури імені Шевченка працювали 14 майданчиків від глобальної команди та кілька активностей, створених тутешніми учасниками проєкту. Після завершення роботи майданчиків для містян і гостей Мелітополя виступали гурт Nesprosta, Secret Forest, ТОLOKA, Alex Silakov, Олена Луценко та Kira Mazur.
Мелітополь став п’ятим містом, яке приймало фестиваль «З країни в Україну» у цьогорічному турі. В цілому фестивалі Таврійського краю та Приазов’я (Бердянськ, Мелітополь, Каховка) відвідали більше трьох тисяч гостей.
Нагадаємо, що всього в цьогорічному фестивалі беруть участь 18 міст України. Тож до жовтня «З країни в Україну» відвідає ще 12 міст. Дізнатися про перебіг фестивалів у цих містах можна на каналах регіональних філій Суспільного мовника, що стали медіапартнерами фестивалю. Проєкт представляє Фундація соціальних інновацій «З країни в Україну» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Щоб дізнатися більше про фестиваль у Мелітополі, стежте за ефірами ранкового шоу ″Ранок: Запоріжжя″.
Джерело: UA: ЗАПОРІЖЖЯ