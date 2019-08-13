У вівторок, 13 серпня 2019 року в приміщенні Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки відбулася презентаційна дискусійна платформа «Це зробила вона», присвячена відкриттю виставки 25 картин-ілюстрацій до книги «Це зробила вона» та презентації найбільш значущих ініціатив міжфракційних депутатських груп «Рівні можливості» у Запорізькій області. Цей захід відбувся в рамках проекту Запорізького благодійного фонду “Єдність” за майбутнє” через програму Національного Демократичного Інституту (НДІ) Міжнародних Відносин за фінансової підтримки Швеції та Уряду Великої Британії.
У рамках дискусійної платформи «Це зробила вона» було презентовано книгу «Це теж зробила вона», другу книгу з двотомника видавництва «Видавництво» про історії понад 100 українок, внесок яких у різні сфери життя став неоціненним для країни та світу. Двотомник «Це зробила вона» та «Це теж зробила вона» – наймасштабніший за авторським складом проект про відомих жінок в Україні. Понад 200 авторок та авторів, ілюстраторок та ілюстраторів долучилися до створення двотомника. До нього увійшли історії про княгиню Ольгу, письменницю Лесю Українку, співачку Соломію Крушельницьку, фізикиню Антоніну Прихотько, біологиню Елен Спарроу, шахісток Анну та Марію Музичук, і ще про десятки науковиць, винахідниць, мисткинь, поеток, активісток та інших видатних українок. “Метою цієї книги є показати дівчатам-підліткам, що для їхніх мрій та амбіцій в самореалізації немає меж, і продемонструвати це надихаючими прикладами українок, які, долаючи складнощі, змогли досягти успіху в різних сферах,” – зазначила Анастасія Яновицька, Старша координаторка програми НДІ “Жінки лідерки”. – “Такі історії ламають ґендерні стереотипи та допомагають виховувати нових фахівчинь та лідерок України.”
Спікерки та спікери заходу зачитали три історії видатних українок з другого тому «Це теж зробила вона». Серед них математикиня Катерина Ющенко, яка створила першу мову програмування, біологиня Нана Войтенко, дослідниця болю, та репортерка Софія Яблонська, яка свого часу відвідала Марокко, Джибуті, Лаос, Яву, Балі та багато інших країн. Гості заходу також мали можливість поспілкуватись з одним зі співавторів книги “Це теж зробила вона” Олесем Барлогом, автором прози, поезії, драматургії, членом літературного клубу “99”.
В рамках презентації асистентка програми НДІ “Жінки-лідерки” Марія Веселовська також розповіла про медіа кампанію “Почути одне одного”: “Метою кампанії є висвітлення переваг рівності чоловіків та жінок в Україні, а також підтримка збільшення участі жінок у політиці. Адже згідно з національним опитуванням, яке проводив НДІ, 77% українців та українок вважають питання рівності чоловіків та жінок важливим, а 62% населення прагнуть більшої залученості жінок до політичного життя.”
Під час дискусійної панелі «Це зробила вона у Запорізькій області» керівниці громад та представниці міжфракційних депутатських груп «Рівні можливості» поділилися досвідом реалізації значущих гендерних ініціатив у своїх громадах. «Роль жінок в історії України та сучасного розвитку вагома. Дуже важливо підвищувати видимість цього вкладу, поширювати інформацію про видатних українок і про жінок-депутаток місцевих рад з міжфракційних депутатських груп «Рівні можливості», завдяки яким наші громади та країна змінюються на краще,» – зазначила Тамара Огородова, голова правління Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє».
Після презентації представниці Національного Демократичного Інституту передали 29 книг «Це теж зробила вона» в бібліотеки міста Запоріжжя та Запорізької області, у громади, де працюють 25 міжфракційних депутатських груп «Рівні можливості», об’єднані в мережу. «Наша міжфракційна депутатська група «Рівні можливості» у Степногірській селищній раді активно працює над впровадженням рівних прав і можливостей: завдяки діяльності групи відновлено повністю освітлення селища, реалізуються соціальні ініціативи, а уповноважена особа з питань забезпечення рівних прав і можливостей координує роботу з гендерної рівності в громаді. Ми дуже раді, що бібліотека нашої громади отримає таку книгу, і ми із задоволенням проведемо для нашої громади публічні читання та презентацію книги “Це теж зробила вона”.” – повідомила Ірина Кондратюк, селищна голова смт. Степногірськ.
Захід відбувся в рамках проектів «Сприяння рівності та протидія дискримінації» за підтримки Швеції та «Просування участі жінок у політиці та протидія гендерним стереотипам» за підтримки Уряду Великої Британії.
Контактна особа: Оксана Дроздовська 098-44-201-78, 099-379-86-42, zbf.ednist@gmail.com